Из-за соседа-кулибина воронежский дом лишился горячей воды

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Жители многоэтажного дома на улице Красноармейской в Воронеже лишились горячей воды из-за соседа-кулибина. Собственник одной из квартир самовольно провел переустройство системы горячего водоснабжения, в результате нарушилась циркуляция воды у всех жителей. Из кранов с горячей водой шла холодная. Приходилось подолгу сливать ее, чтобы пошла теплая. Это не только создавало бытовые неудобства, но и приводило к неоправданному расходу ресурсов.

Возмущенные жильцы обратились к директору УК «Дипломат», которая обслуживает дом, во время его приема в управе Ленинского района.

- Если собственник не допускает наших специалистов в квартиру для проведения необходимых работ, мы вынуждены обращаться в суд,- пояснил директор УК Юрий Сдобников. – Этот процесс требует времени: сначала собственнику направляется официальное требование обеспечить доступ к общедомовым коммуникациям с указанием срока для добровольного исполнения. Если требование игнорируется или отклоняется, подаётся исковое заявление.

Практика показывает, что как правило суды встают на сторону управляющей компании: помимо обязательных действий, с собственников взыскиваются неустойки и судебные расходы».

В этом случае проблему удалось решить в кратчайший срок. Водоснабжение восстановили, жильцы вновь получают горячую воду в штатном режиме.

Если вы проживаете в Ленинском районе и у вас есть проблемы, которые требуют привлечения сотрудников управы или руководителей УК, обращайтесь в общественную приемную, которая расположена в здании управы:

Адрес: г. Воронеж, ул. 20 летия Октября, д. 115, каб. 101.

Телефон для справок: +7(473)206 91 10. Режим работы: с 9:00 до 16:00, кроме среды, выходных и праздничных дней