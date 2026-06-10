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НовостиПроисшествия10 июня 2026 5:23

В результате ночной атаки БПЛА в районе Воронежской области повреждено оборудование связи

Всего над регионом уничтожено более 40 вражеских беспилотников
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 7:31 10 июня сообщил в мессенджере МАХ о последствиях ночной атаки БПЛА. Силами ПВО минувшей ночью в небе над тремя городскими округами и 12 районами региона было обнаружено и уничтожено более 40 беспилотных летательных аппаратов.

Ключевым последствием инцидента стало повреждение инфраструктуры. В одном из районов в результате падения обломков БПЛА серьезно повреждено оборудование связи. По предварительной информации, пострадавших среди населения нет.

При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории области.

В Минобороны рассказали подробности. Всего в течение ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.