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НовостиПроисшествия10 июня 2026 4:57

Губернатор сообщил об уничтожении более 40 БПЛА над Воронежской областью

Пострадавших нет, но повреждено оборудование связи
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 7:31 утра сообщил в своем канале в мессенджере МАХ подробности массированной ночной атаки беспилотников. По его словам, минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и 12 районами области было обнаружено и уничтожено более 40 БПЛА.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Однако в одном из районов при падении обломков дронов повреждено оборудование связи. Губернатор подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.

Ранее ночью, в 1:12 и 1:31, в Воронеже и Борисоглебске была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников — работали системы оповещения. Кроме того, с 4:24 утра на территории области в течение часа действовал режим ракетной опасности.