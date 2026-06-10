Губернатор сообщил об уничтожении более 40 БПЛА над Воронежской областью

Фото из архива КП

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 7:31 утра сообщил в своем канале в мессенджере МАХ подробности массированной ночной атаки беспилотников. По его словам, минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и 12 районами области было обнаружено и уничтожено более 40 БПЛА.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Однако в одном из районов при падении обломков дронов повреждено оборудование связи. Губернатор подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.

Ранее ночью, в 1:12 и 1:31, в Воронеже и Борисоглебске была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников — работали системы оповещения. Кроме того, с 4:24 утра на территории области в течение часа действовал режим ракетной опасности.