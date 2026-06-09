Хинкальную в центре Воронежа продают за 33 миллиона

В центре Воронежа продают за 33 миллиона рублей помещение, в котором располагалось хинкальная. Информация об этом размещена на одном из сайтов объявлений.

Объект площадью 368 «квадратов» располагается в доме №16 по улице Дзержинского и находится на пересечении с улицей Плехановской напротив сквера «Надежда».

Владелец позиционирует помещение, как идеальный вариант для создания уютного и изысканного кафе в стиле XIX века.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.