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НовостиОбщество9 июня 2026 17:00

Хинкальную в центре Воронежа продают за 33 миллиона

Заведение находится на пересечении улиц Плехановской и Дзержинского
Алексей СЕРГУНИН

В центре Воронежа продают за 33 миллиона рублей помещение, в котором располагалось хинкальная. Информация об этом размещена на одном из сайтов объявлений.

Объект площадью 368 «квадратов» располагается в доме №16 по улице Дзержинского и находится на пересечении с улицей Плехановской напротив сквера «Надежда».

Владелец позиционирует помещение, как идеальный вариант для создания уютного и изысканного кафе в стиле XIX века.

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