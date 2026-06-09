Четверо воронежцев награждены орденами Мужества посмертно

Фото из соцсетей администрации муниципалитета.

Погибшие на СВО жители Лискинского района Игорь Костиков, Владимир Годовиков, Олег Солодских и Николай Головин награждены орденами Мужества посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Матрос Игорь Костиков в 2024 году заключил контракт с Минобороны РФ. Чтобы не тревожить близких, сказал, что уезжает в командировку. Орден Мужества передали матери Татьяне Анатольевне, сыну Денису и дочери Валерии.

Рядовой Владимир Годовиков погиб в 2023 году. Сейчас в зоне СВО продолжают службу трое его братьев, один комиссован по состоянию здоровья. Орден Мужества передали матери Татьяне Васильевне.

Старшина Олег Солодских служил в инженерных войсках. Контракт подписал в 2024 году, через год погиб. Орден Мужества передали жене Елене Ивановне и дочери Ольге.

Младший сержант Николай Головин с начала СВО порывался на передовую, но решил дождаться возвращения старшего сына Дмитрия из армии. В 2025 году - через две недели после его приезда - заключил контракт. В том же году погиб при выполнении боевого задания. Орден Мужества передали матери Любови Григорьевне, жене Дарье Александровне, сыновьям Дмитрию и Юрию.

В конце церемонии память павших воинов почтили минутой молчания.