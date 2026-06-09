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НовостиПолитика9 июня 2026 14:14

Четверо воронежцев награждены орденами Мужества посмертно

Соответствующий указ подписал президент Путин
Алексей СЕРГУНИН
Фото из соцсетей администрации муниципалитета.

Фото из соцсетей администрации муниципалитета.

Погибшие на СВО жители Лискинского района Игорь Костиков, Владимир Годовиков, Олег Солодских и Николай Головин награждены орденами Мужества посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Матрос Игорь Костиков в 2024 году заключил контракт с Минобороны РФ. Чтобы не тревожить близких, сказал, что уезжает в командировку. Орден Мужества передали матери Татьяне Анатольевне, сыну Денису и дочери Валерии.

Рядовой Владимир Годовиков погиб в 2023 году. Сейчас в зоне СВО продолжают службу трое его братьев, один комиссован по состоянию здоровья. Орден Мужества передали матери Татьяне Васильевне.

Старшина Олег Солодских служил в инженерных войсках. Контракт подписал в 2024 году, через год погиб. Орден Мужества передали жене Елене Ивановне и дочери Ольге.

Младший сержант Николай Головин с начала СВО порывался на передовую, но решил дождаться возвращения старшего сына Дмитрия из армии. В 2025 году - через две недели после его приезда - заключил контракт. В том же году погиб при выполнении боевого задания. Орден Мужества передали матери Любови Григорьевне, жене Дарье Александровне, сыновьям Дмитрию и Юрию.

В конце церемонии память павших воинов почтили минутой молчания.