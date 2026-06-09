Будут судить директора стройкомпании, обманувшей дольщиков на сумму более 17 млн руб

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В Ленинский райсуд Воронежа поступило уголовное дело директора ООО «Капитель», который обвиняется в обмане дольщиков в особо крупном размере.

С августа 2021 года по декабрь 2022 года руководитель организации привлек деньги граждан на строительство многоквартирного жилого дома в Хохольском районе, заключив договора займа в общей сложности на сумму более 17 млн рублей. Выяснилось, что их заключали без открытия счетов эскроу.

- Строительство многоквартирного дома в полном объеме своевременно не завершено. Заключение таких договоров лишило граждан гарантий, предусмотренных действующим законодательством, на предоставление им в собственность квартир, а также на целевое расходование денежных средств. Обвиняемый полностью признал свою вину, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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