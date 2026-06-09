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НовостиОбщество9 июня 2026 12:23

Детский театр костюма из Воронежа взял Гран-при на федеральном конкурсе

Ребята из детской школы искусств №16 представили коллекцию «Русский костюм: сквозь века»
Ярослав ИВАНОВ
фото детского театра костюма «Вдохновение»

фото детского театра костюма «Вдохновение»

Детский театр костюма «Вдохновение» вернулся с победой из Москвы.

Коллектив под руководством Ирины Соколенко выступил на конкурсе Союз талантов России. Ребята из детской школы искусств №16 представили в Центральном академическом театре Российской армии коллекцию «Русский костюм: сквозь века». В итоге воронежцы заняли первое место и стали обладателями Гран-при в номинации «Театры мод».

Всего в конкурсе было 2000 участников со всей России.

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