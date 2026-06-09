В райцентре под Воронежем автоинспекторы починили заглохшую посреди дороги «Оку»

В Воронежской области автоинспекторы выручили водителя и помогли ему отремонтировать машину. Случай произошел утром 8 июня в селе Верхний Мамон.

Примерно в 11.30 наряд ДПС заметил автомобиль «ВАЗ Ока», стоящий на проезжей части. 44-летний водитель рассказал, что машина внезапно заглохла, и он не может ее «реанимировать».

Полицейские решили завести транспортное средство, разогнав на передаче, но не получилось. Тогда один из автоинспекторов, заглянув под капот, обнаружил, что на стартере надо подкрутить провода, почистить окислившиеся клеммы и затянуть их. Поломку устранили, и мотор заработал.

В случае непредвиденной ситуации на дороге (поломка автомобиля, ДТП) звоните по единому номеру «112». Также вы можете обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.