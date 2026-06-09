В ботаническом саду Воронежа зацвел лиран, известный еще со времен мелового периода

фото Воронежского ботанического сада имени профессора Козо-Полянского

Воронежский ботанический сад показал цветение необычного дерева - лириодендрона тюльпанового или лирана. Его так называют, потому что листья растения по форме напоминают музыкальный инструмент лиру. Является родственником магнолии, они из одного семейства - Magnoliaceae. Занесен в международную Красную книгу.

Дерево известно со времен мелового периода: около 100 млн лет назад лиран произрастал в Европе, Гренландии и на Аляске. Сейчас это редкий вид востока Северной Америки.

- Это самое высокое лиственное дерево умеренного пояса Голарктики - в природе более 50 м высотой. А нашему лирану всего 12 лет, поэтому пышное цветение еще впереди, - рассказали в ботаническом саду.

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