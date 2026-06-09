Жителю воронежского райцентра пересадили сердце

фото ВОКБ №1

В Воронежской областной больнице №1 успешно пересадили мужчине сердце.

50-летний водитель из Рамони стал жаловаться на отечность ног и частую одышку еще с 2024 года. Тогда в райбольнице ему диагностировали инфаркт и транспортировали в облбольницу №1. Там врачи поставили более верный диагноз - тяжелейший атеросклероз сосудов сердца: кровоток во всех трех основных коронарных артериях был полностью перекрыт атеросклеротическими бляшками. Пациент выжил благодаря редкой аномалии - дополнительному сосуду. Но необходима была трансплантация сердца, и рамонца внесли в лист ожидания.

Подходящий донорский орган нашелся спустя восемь месяцев. И пациента забрали на операцию посреди ночи, потому что медлить нельзя.

- Операция заняла около четырех часов и прошла успешно. Послеоперационный период проходил гладко, уже через 20 дней после трансплантации пациента выписали, сейчас он находится дома, - сообщили в ВОКБ №1.

Как признался пациент, он не испытывал страха, сразу доверившись врачам. Сейчас мужчина занимается воспитанием восьми внуков.

Это третья по счету трансплантация сердца, которую сделали в Воронежской области. Первая прошла в марте 2020 года, вторая - в ноябре 2024-го, сообщили в региональном минздраве.

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