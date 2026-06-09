В Воронежской области иностранец ограбил отказавшую ему женщину

Злоумышленник повалил женщину на землю, силой забрал паспорт, 30 тысяч рублей и мобильный телефон. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 7 июня 21-летняя жительница Лисок возвращалась домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Неизвестный мужчина попытался с ней познакомиться. Услышав отказ, он догнал ее, повалил на землю и силой забрал паспорт, 30 тысяч рублей и мобильный телефон. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали подозреваемого в общежитии в тот момент, когда он собирался покинуть город. Им оказался 27-летний гражданин одной из азиатских республик. Похищенное имущество у него изъяли и вернули владелице. Находящемуся в СИЗО иностранцу в соответствии со статьей 161 УК РФ грозит до семи лет тюрьмы.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.