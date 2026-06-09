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НовостиОбщество9 июня 2026 10:09

В Воронежской области 29 объектов культурного наследия ждут инвесторов

Бизнесменам предлагают отреставрировать памятники архитектуры и дать им вторую жизнь
Ярослав ИВАНОВ
фото правительства Воронежской области

фото правительства Воронежской области

29 объектов культурного наследия Воронежской области ждут инвесторов. Власти предлагают бизнесменам приспособить памятники архитектуры для реальной жизни - в качестве гостиниц, хостелов, музеев, офисов, выставочных и жилых помещений, а для этого их предварительно восстановить. Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области уже сформировало перечень ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии, но с хорошим социальным, культурным и экономическим потенциалом.

В регионе уже несколько лет идет активное привлечение частных инвестиций в восстановление исторических зданий. Например, за 2023-2025 годы в Воронеже из муниципальной собственности в частную выкупили или взяли в аренду «Дом Фирюпкина» (пер. Бауманский, 39), «Жилой дом № 7» (ул. Депутатская, 7), «Усадьба Бринкманов» (пер. Школьный, 6), «Дом врача Тобина» (ул. Карла Маркса, 40), «Дом, в котором жил Базилевский» (ул. Первомайская, 10), «Дом купцов Клочковых» (ул. Никитинская, 50в). Недавно было достигнуто соглашение о долгосрочной аренде «Дачи Башкирцевых» в Семилуках: за восстановление возмется инвестор, который воссоздал усадьбы «Скорняково-Архангельское» и «Репец» в Задонском районе Липецкой области.

Рачительных хозяев ждут усадьба Киселевых в селе Хреновое Новоусманского района, усадьба Буцке в селе Подгорное Россошанского района, усадьба в селе Терновое Семилукского района, здания училищ в Нижнедевицком, Рамонском и Ольховатском районах, больницы в Новохоперском, Таловском и Хохольском районах, дома знатных горожан в Богучаре и Острогожске, дворянское собрание в Павловске и другие.

По данным регионального управления по охране ОКН, в Воронежской области насчитывается 3000 объектов культурного наследия, включенных в единый реестр памятников России, из них более 1500 - памятники истории и архитектуры.

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