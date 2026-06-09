В Воронежской области 29 объектов культурного наследия ждут инвесторов

фото правительства Воронежской области

29 объектов культурного наследия Воронежской области ждут инвесторов. Власти предлагают бизнесменам приспособить памятники архитектуры для реальной жизни - в качестве гостиниц, хостелов, музеев, офисов, выставочных и жилых помещений, а для этого их предварительно восстановить. Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области уже сформировало перечень ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии, но с хорошим социальным, культурным и экономическим потенциалом.

В регионе уже несколько лет идет активное привлечение частных инвестиций в восстановление исторических зданий. Например, за 2023-2025 годы в Воронеже из муниципальной собственности в частную выкупили или взяли в аренду «Дом Фирюпкина» (пер. Бауманский, 39), «Жилой дом № 7» (ул. Депутатская, 7), «Усадьба Бринкманов» (пер. Школьный, 6), «Дом врача Тобина» (ул. Карла Маркса, 40), «Дом, в котором жил Базилевский» (ул. Первомайская, 10), «Дом купцов Клочковых» (ул. Никитинская, 50в). Недавно было достигнуто соглашение о долгосрочной аренде «Дачи Башкирцевых» в Семилуках: за восстановление возмется инвестор, который воссоздал усадьбы «Скорняково-Архангельское» и «Репец» в Задонском районе Липецкой области.

Рачительных хозяев ждут усадьба Киселевых в селе Хреновое Новоусманского района, усадьба Буцке в селе Подгорное Россошанского района, усадьба в селе Терновое Семилукского района, здания училищ в Нижнедевицком, Рамонском и Ольховатском районах, больницы в Новохоперском, Таловском и Хохольском районах, дома знатных горожан в Богучаре и Острогожске, дворянское собрание в Павловске и другие.

По данным регионального управления по охране ОКН, в Воронежской области насчитывается 3000 объектов культурного наследия, включенных в единый реестр памятников России, из них более 1500 - памятники истории и архитектуры.

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