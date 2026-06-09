Воронежский «Факел» дважды сыграет с «Ростовом» перед сезоном-2026/27

Фото из соцсетей клуба.

Пятое лето кряду воронежский «Факел» будет играть с «Ростовом» в рамках подготовки к новому футбольному сезону. Перед возвращением в РПЛ «огнеопасные» проведут два товарищеских матча с клубом с берегов Дона. Встреча в Воронеже состоится 7 июля, а в Ростове команды сыграют 15 июля.

Напомним, что клубы на протяжении четырех лет играют друг с другом в межсезонье. В 2022 году победил «Ростов» (2:0). В 2023 году команды обменялись домашними победами: в Воронеже - 1:0, в Ростове – 3:0. В 2024 году «Ростов» выиграл 1:0, второй матч завершился вничью – 2:2. А в прошлом году «Факел» победил 2:0.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.