В Воронежской области можно купаться на 56 безопасных пляжах

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

МЧС поделилось списком оборудованных пляжей, на которых можно безопасно купаться в Воронежской области. Всего спасатели одобрили в регионе 56 организованных пляжей. Купание в остальных местах может привести к травмам и, возможно, к гибели.

Напомним, в Воронеже можно отдыхать и плавать на пляже санатория имени Горького в Центральном районе, зоне отдыха «Пески» на улице Изыскателей и территории яхт-клуба у северной границы водохранилища в 120 метрах на юго-запад от автодороги М-4 Дон в Железнодорожном районе. А также в пансионате «Репное».

Список адресов пляжей по области:

Анненский район:

- село Бродовое, улица Набережная, 19;

- Богучар, ул. 25 Октября, 1а;

- село Петропавловка - пляж «Песчанный» на реке Толучеевка, ул.Свердлова,1;

Новоусманский район:

- Новая Усмань, улица Песоцкая, район «Березки»;

- Новая Усмань, улица Левобережная, район «Березки-2»;

- поселок Отрадное;

Лискинский район:

- северо-восточная часть села Средний Икорец на реке Икорец

- Лиски, улица Большая Донецкая, 223, озеро Богатое, пляж «Военка»;

- Лиски, озеро Богатое, пляж «Радон», улица Коминтерна, 67\1;

- санаторий имени Цурюпы;

- пляж «Плес», село Нижний Икорец, река Икорец севернее села Масловка;

Павловский район:

- Павловск, улица Пристань, 6а, пляж «Центральный»,

Бобровский район:

- село Верхний Икорец, ул.Набережная, 16а, пляж «Икорецкий»;

- село Коршево, улица Набережная, 45е;

- село Мечетка, улица Прибитюжная, 33;

- село Чесменка, улица Конезаводская, 20;

- село Шестаково, улица Набережная, 21б;

- село Шишовка, ул. 40 лет Октября, 88г;

- село Сухая Березовка;

- село Семено-Александровка, улица Красный Лог, 83;

- Бобров, улица Красноармейская, 36/1;

- Бобров, пляж «Заводской», улица Речная, 27а;

Рамонский район:

- деревня Ивницы, пляж «Лимпопо», улица Валерии, 1а;

- село Чертовицы, ул. Набережная, 1а;

- Рамонь, улица Победы, 13\1, пляж «РИО»;

- Рамонь, улица Чапаева, 66а, «Путь к себе»;

Россошанский район:

- Россошь, пляж «Солнышко», улица Январская, 29л;

- Россошь, пляж «Пески», улица Большевик, 1л;

- Россошь, пляж «Золотая Рыбка», улица Пролетарская, 40л;

Таловский район:

- Нижняя Каменка, пруд Каменная балка, пляж «Пирс»;

Воробъевский район:

- село Березовка, пруд «Ломовской», Ломовской природный ландшафтный парк;

Острогожский район:

- пляж «Городской», река Тихая сосна;

Борисоглебский район:

- Борисоглебск, пляж «Песочки»;

- Борисоглебск, пляж «У ж\д моста» в 1294 метрах от улицы Рябушкина, 2;

- Талермановское лесничество;

Хохольский район:

- поселок Опытный, станция ВНИИК «Белый колодец», пляж «Эль Эвенто»;

- поселок Опытный станция ВНИИК «Белый колодец», пляж «Центральный»;

- пляж на на северо-западной окраине поселка Хохольский;

Верхнехавский район:

- поселок НИИОХ;

Терновский район:

- село Братки;

- село Русаново;

Бутурлиновский район:

- село Отрадное, пруд Мутный;

Нижнедевицкий район:

- западная часть Першино;

Панинский район:

- поселок Панино, Береговая, 58а;

Ольховаткский район:

- поселок Большие Базы, площадь Стадион, 18, река Черная Калитва;

Каменский район:

- Каменка, пляж «Каменский», южная часть в 750 метрах от ж/д переезда;

- пруд «Любчино» в 1,7 км от села Сончино;

Верхнемамонский район

- Верхний Мамон, река Дон, пляж «Старый центр»;

- Верхний Мамон, река Дон, пляж «Новый Центр»;

Подгоренский район:

- село Белогорье;

Кантемировский район:

- Кантемировка, улица Калинина, 108, 4 пляж «Кантемировский»;

Воробьевский район:

- Воробъевка, пляж на реке Толучеевка.