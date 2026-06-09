В Воронежской области можно купаться на 56 безопасных пляжах

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП
МЧС поделилось списком оборудованных пляжей, на которых можно безопасно купаться в Воронежской области. Всего спасатели одобрили в регионе 56 организованных пляжей. Купание в остальных местах может привести к травмам и, возможно, к гибели.
Напомним, в Воронеже можно отдыхать и плавать на пляже санатория имени Горького в Центральном районе, зоне отдыха «Пески» на улице Изыскателей и территории яхт-клуба у северной границы водохранилища в 120 метрах на юго-запад от автодороги М-4 Дон в Железнодорожном районе. А также в пансионате «Репное».
Список адресов пляжей по области:
Анненский район:
- село Бродовое, улица Набережная, 19;
- Богучар, ул. 25 Октября, 1а;
- село Петропавловка - пляж «Песчанный» на реке Толучеевка, ул.Свердлова,1;
Новоусманский район:
- Новая Усмань, улица Песоцкая, район «Березки»;
- Новая Усмань, улица Левобережная, район «Березки-2»;
- поселок Отрадное;
Лискинский район:
- северо-восточная часть села Средний Икорец на реке Икорец
- Лиски, улица Большая Донецкая, 223, озеро Богатое, пляж «Военка»;
- Лиски, озеро Богатое, пляж «Радон», улица Коминтерна, 67\1;
- санаторий имени Цурюпы;
- пляж «Плес», село Нижний Икорец, река Икорец севернее села Масловка;
Павловский район:
- Павловск, улица Пристань, 6а, пляж «Центральный»,
Бобровский район:
- село Верхний Икорец, ул.Набережная, 16а, пляж «Икорецкий»;
- село Коршево, улица Набережная, 45е;
- село Мечетка, улица Прибитюжная, 33;
- село Чесменка, улица Конезаводская, 20;
- село Шестаково, улица Набережная, 21б;
- село Шишовка, ул. 40 лет Октября, 88г;
- село Сухая Березовка;
- село Семено-Александровка, улица Красный Лог, 83;
- Бобров, улица Красноармейская, 36/1;
- Бобров, пляж «Заводской», улица Речная, 27а;
Рамонский район:
- деревня Ивницы, пляж «Лимпопо», улица Валерии, 1а;
- село Чертовицы, ул. Набережная, 1а;
- Рамонь, улица Победы, 13\1, пляж «РИО»;
- Рамонь, улица Чапаева, 66а, «Путь к себе»;
Россошанский район:
- Россошь, пляж «Солнышко», улица Январская, 29л;
- Россошь, пляж «Пески», улица Большевик, 1л;
- Россошь, пляж «Золотая Рыбка», улица Пролетарская, 40л;
Таловский район:
- Нижняя Каменка, пруд Каменная балка, пляж «Пирс»;
Воробъевский район:
- село Березовка, пруд «Ломовской», Ломовской природный ландшафтный парк;
Острогожский район:
- пляж «Городской», река Тихая сосна;
Борисоглебский район:
- Борисоглебск, пляж «Песочки»;
- Борисоглебск, пляж «У ж\д моста» в 1294 метрах от улицы Рябушкина, 2;
- Талермановское лесничество;
Хохольский район:
- поселок Опытный, станция ВНИИК «Белый колодец», пляж «Эль Эвенто»;
- поселок Опытный станция ВНИИК «Белый колодец», пляж «Центральный»;
- пляж на на северо-западной окраине поселка Хохольский;
Верхнехавский район:
- поселок НИИОХ;
Терновский район:
- село Братки;
- село Русаново;
Бутурлиновский район:
- село Отрадное, пруд Мутный;
Нижнедевицкий район:
- западная часть Першино;
Панинский район:
- поселок Панино, Береговая, 58а;
Ольховаткский район:
- поселок Большие Базы, площадь Стадион, 18, река Черная Калитва;
Каменский район:
- Каменка, пляж «Каменский», южная часть в 750 метрах от ж/д переезда;
- пруд «Любчино» в 1,7 км от села Сончино;
Верхнемамонский район
- Верхний Мамон, река Дон, пляж «Старый центр»;
- Верхний Мамон, река Дон, пляж «Новый Центр»;
Подгоренский район:
- село Белогорье;
Кантемировский район:
- Кантемировка, улица Калинина, 108, 4 пляж «Кантемировский»;
Воробьевский район:
- Воробъевка, пляж на реке Толучеевка.