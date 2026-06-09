Под Воронежем мотоциклист убегал от автоинспекторов и представлялся чужим именем

В воронежских Лисках автоинспекторы остановили нетрезвого водителя за букет нарушений. Внимание дорожной полиции в четыре часа утра 7 июня привлек мотоцикл Kayo без номеров. Молодой водитель пытался убежать от сотрудников Госавтоинспекции, а когда его задержали, представлялся другим именем.

19-летний юноша был пьян: когда ему провели освидетельствование алкотектором «Юпитер», результат составил 0,676 мг/л наличия этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Кроме того, выяснилось, что парень не имеет прав категории на управление мотоциклом.

- Нарушителю грозит несколько штрафов: 45 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет - за вождение в нетрезвом виде, от 5 до 15 тысяч рублей - за вождение без прав, 500 рублей - за управление транспортным средством без номеров. Мотоцикл помещен на специализированную стоянку, - сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.

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