Как будут работать воронежские почтовые отделения в День России

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Стал известен график работы почтовых отделений в связи с Днем России. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, рабочая неделя будет короткой. В связи с праздником, 11 июня рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

12 июня станет выходным на почте. В День России почтальоны не будут разносить корреспонденцию и газеты с журналами. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учетом особенностей конкретных регионов. В этот день продолжат работать в обычном режиме лишь почтовые отделения, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов.

13 июня отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

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