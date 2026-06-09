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НовостиОбщество9 июня 2026 6:45

Воронежские волонтеры спасают утят, сов и ежат-подростков

К защитникам животных попали двое утят из Таловского района
Анастасия АСТАШОВА
Воронежский центр помощи диким животным «Сердце леса» принял новых подопечных

Воронежский центр помощи диким животным «Сердце леса» принял новых подопечных

Фото: "Сердце Леса"- помощь диким животным. Воронеж ВКонтакте..

Воронежский центр помощи диким животным «Сердце леса» принял новых подопечных. К волонтерам попали трое утят: двое из Таловского района, которых люди неделю выкармливали дома, и еще один, найденный людьми на сапах в районе Борового. Также в центр привезли двух ежат-подростков с воронежской улицы Арзамасской, птенца домового сыча с инфекцией и травмой головы, и серую неясыть с серьезной черепно-мозговой травмой. Об этом волонтеры сообщили в ночь на 9 июня.

Также накануне в центр принесли птенца пустельги, найденного в Воронеже у БСМП. Его доставили в коробке из-под торта, и волонтеры очень просят так не делать:

— Для перевозки диких птиц лучше спрашивать обычные картонные коробки в магазинах или киосках. Сейчас малыш пустельги остается в клинике, так как его нужно обследовать более тщательно.

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