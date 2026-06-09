Роскомнадзор подал иск к воронежскому комику

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К воронежскому комику возникли претензии у Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомонадзор подал иск в Арбитражный суд Воронежской области к комику Антону Шастуну о взыскании обязательных платежей и санкций. Какие нарушения стали изначальной причиной, в картотеке суда не сообщается.

Антон Шастун родился в Воронеже. Юморист стал известен после участия в развлекательных программах «Импровизация» и «Не спать» и как ведущий интернет-шоу.

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