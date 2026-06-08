17-летнего воронежца обвиняют в госизмене

В Воронеже перед судом предстанет 17-летний местный житель, которого обвиняют в госизмене, терроризме и диверсии. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, и материалы переданы для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд. Об этом в ведомстве сообщили 8 июня.

По версии следствия, весной 2024 года подросток, не поддерживающий проведение специальной военной операции, вышел на связь с представителями иностранной террористической организации. Подросток начал сотрудничать с кураторами, выполняя их задания: занимался сбором и передачей секретных сведений, фактически осуществляя шпионскую деятельность.

В марте 2025 года по указаниям своих кураторов юноша совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Воронежа. Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.