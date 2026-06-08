В мэрии Воронежа обсудили вопросы безопасности на пляжах и при использовании электосамокатов

Фото мэрии Воронежа

В администрации Воронежа состоялось еженедельное совещание, на котором особое внимание уделили вопросам безопасности на водоемах и при использовании электросамокатов.

Открывая совещание, руководитель управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук доложил об оперативной обстановке в городе. За минувшую неделю в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 6058 обращений. Спасатели 74 раза выезжали на помощь горожанам.

Сергей Илларионович также рассказал об обеспечении безопасности людей на водных объектах в предстоящий летний сезон. Спасатели определили в городе пять мест, где разрешен отдых людей у воды. Из них 3 места с разрешенным купанием и 2 места без купания.

Пляжи для купания людей оборудованы: в санатории им. Горького в Центральном районе, в зоне отдыха «Пески» и на территории яхт-клуба – в Железнодорожном. У этих пляжей водолазы обследовали дно, а на берегу установили информационные стенды с мерами безопасности.

До окончания купального сезона на пляжах организуют патрулирование акватории и берегов водоемов. Отдыхающих будут информировать о правилах безопасного поведения у воды. Также будут дежурить расчеты спасателей.

По словам Сергея Хомука, в предстоящем сезоне сотрудники управления возьмут на особый контроль стихийный пляж у реки Усманка.

Фото мэрии

Следующим вопросом повестки совещания стало использование средств индивидуальной мобильности. Руководитель управления транспорта Михаил Шацких сообщил, что в этом году в Воронеже услуги кикшеринга предоставляют два оператора — ООО «Вуш» (1200 единиц) и ООО «Орбитал Технолоджи», работает под брендом «Яндекс Go» (900 единиц). По сравнению с предыдущим годом количество операторов сократилось – с воронежского рынка ушел МТС-Юрент.

В прошлом году сотрудники управления транспорта определили места, которые предусматривают установку у границ зон запрета движения СИМ дорожных знаков 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Это территории парков «Дельфин», «Орленок», «Алые паруса», Кольцовского и Комсомольского скверов, Советской площади и площади Победы, на которых было установлено 35 знаков.

В новом сезоне по результатам дополнительного мониторинга запрет на использование СИМ ввели на 12 зонах. Это парк имени Дурова, парк «Танаис», парк имени Дзержинского, сквер Платонова, сквер имени Бунина, сквер «Надежда», сквер Ученых, сквер ДК Карла Маркса, сквер Дворца детей и юношества, Никитинский и Петровский скверы, а также Первомайский сад.

Всего в Воронеже на сегодня утверждены 19 зон ограничения скорости движения самокатов до 15 км/час и 25 зон запрета их эксплуатации.

Ежегодно в городе проводятся профилактические мероприятия - «Школа безопасного вождения электросамокатов», а в образовательных учреждениях на информационных стендах размещают обучающие материалы по формированию культуры вождения электросамокатов.

В рамках контроля за использованием СИМ, который осуществляет управление транспорта, с начала 2026 года на территории города заблокировано более 170 аккаунтов пользователей и наложено 335 штрафов.

По итогам доклада, Сергей Петрин поручил проработать вопрос систематизации движения электросамокатов. В качестве примера он предложил изучить опыт других городов.

- В Санкт-Петербурге тротуары в исторической части города уже, чем у нас, и, тем не менее, там прорисована полоса под вело- и самокаты. Изучите эти варианты, чтобы отрегулировать отношения пешеходов и пользователей СИМов на дорогах, — поручил Сергей Андреевич.