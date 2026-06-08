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НовостиОбщество8 июня 2026 12:18

Шины, посуду и электросамокат подняли со дна Воронежского водохранилища

В районе Северного моста дно водохранилища избавили от мусора
Анастасия АСТАШОВА
Одним из примечательных «экспонатов» стал даже электросамокат

Одним из примечательных «экспонатов» стал даже электросамокат

Фото: телеграм-канал "Росприроднадзор ЦЧР"..

В Воронеже прошла ежегодная экологическая акция по очистке дна водохранилища в районе Северного моста. Как сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Роспотребнадзора 8 июня, команда дайверов обследовала акваторию и извлекла со дна большое количество накопившегося мусора. Водолазы выловили из «водохранки» автомобильные шины, посуду и бытовые отходы.

Одним из примечательных «экспонатов» стал даже электросамокат, который, по словам участников, уже не впервые оказывается на дне водоема в ходе подобных рейдов. Параллельно с дайверами сотрудники надзорных органов, экологические активисты и местные жители очищали от мусора прибрежную территорию.

Помимо уборки мусора, участники экологической акции провели символическую церемонию, заложив «капсулу времени». В нее поместили послания с пожеланиями жителей региона по улучшению экологической обстановки.

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