Фото: из архива «КП».
Эпидемиологи рассказали, кому из воронежцев нужна прививка от энцефалита
В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области рассказали, кому из жителей региона необходимо сделать прививку от клещевого энцефалита. Это опасное заболевание поражает центральную и периферическую нервную систему. А его основными переносчиками становятся клещи.
Предотвратить заражение позволяет прививка. Она показана следующим категориям лиц:
- Направляющимся в местности, для которых характерны вспышки инфекции, на работу или отдых
- Живущим на эндемичной территории
- Контактирующим с биологическим материалом, содержащим вирус
Вакцинация против клещевого энцефалита проводится в несколько этапов. Примерная схема вакцинации подразумевает 1 вакцинацию; спустя 1-3 месяца - 2 вакцинацию; через 12 месяцев - 3 вакцинацию; через три года – ревакцинация. Ревакцинация повторяется каждые три года.
Иммунитет от клещевого энцефалита появляется примерно спустя две недели после введения второй дозы вакцины.
Противопоказаниями к вакцинации являются любые острые заболевания, а также хронические в стадии обострения, тяжелая аллергия, особенно на белок куриных яиц, тяжелая реакция на введение предыдущей дозы вакцины (например, лихорадка выше 40°С) и беременность.