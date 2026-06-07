Требуется комплексный подход: воронежские врачи рассказали, как вырастить здорового ребенка

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Физическое и психологическое состояние ребенка в раннем возрасте напрямую определяет его способность к обучению, адаптации в обществе и раскрытию своего потенциала. Для обеспечения крепкого здоровья детей важно комплексно подходить к нескольким ключевым направлениям, напоминают сотрудники Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
1. Сбалансированное питание - это рацион, полностью покрывающий энергетические потребности ребенка и обеспечивающий его всеми необходимыми нутриентами для здорового роста и развития. Оно базируется на разнообразии, соблюдении режима и учете возрастных особенностей пищеварительной системы
Четыре основы детского рациона
Белки (строительный материал): мясо, рыба, яйца, творог, бобовые. Детям жизненно необходимы для формирования мышц и иммунитета.
Сложные углеводы (источник энергии): каши, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, овощи.
Полезные жиры (мозг и гормоны): нерафинированные растительные масла (например, оливковое, льняное), сливочное масло, авокадо, орехи (детям постарше и в измельченном виде).
Клетчатка (пищеварение): свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень.
Золотые правила питания
Правило тарелки: половину рациона должны составлять овощи и фрукты, четверть - сложные углеводы (крупы), и еще четверть - белковые продукты.
Питьевой режим: обеспечение ребенка чистой питьевой водой по жажде, исключение сладких газировок и соков с добавленным сахаром.
Способ приготовления: предпочтение отдается варке, запеканию, тушению или приготовлению на пару. Минимизация жареного, копченого и фастфуда.
Регулярность: интервалы между приемами пищи должны составлять 3,5–4 часа. Плотный завтрак должен обеспечивать до 25% суточной энергии, обед - до 40%, а ужин - 20-25%
2. Физическая активность
Физическая активность является важным аспектом сохранения здоровья. Регулярные занятия физкультурой помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, развивают мышцы и координацию, а также способствуют психическому благополучию.
Рекомендованные нормы Всемирной организации здравоохранения:
До 1 года: не менее 30 минут в день на животе (игры на полу).
1-4 года: от 180 минут любых активностей в течение дня.
5-17 лет: минимум 60 минут умеренной и интенсивной нагрузки ежедневно.
Виды нагрузок для ребенка должны быть разнообразными.
Аэробные упражнения: бег, прыжки со скакалкой, езда на велосипеде, плавание. Они должны составлять основную часть времени.
Упражнения для укрепления мышц: игры на детских площадках (лазание по лестницам), гимнастика, подтягивания (рекомендуется не менее 3 дней в неделю).
Упражнения для укрепления костей: прыжки и бег (рекомендуется не менее 3 дней в неделю).
3. Психическое здоровье
Психическое здоровье - это фундамент, от которого зависит, как ребенок справляется со стрессом, учится и строит отношения. Оно неразрывно связано с физическим состоянием и требует такого же внимания.
Регулярно разговаривайте без критики и давления. Дети должны доверять своим родителям и не бояться делиться переживаниями.
Важны регулярный сон, прогулки, физическая активность, которые помогают снизить уровень стресса и улучшают общее самочувствие.
Дети копируют поведение родителей. Умение конструктивно решать конфликты и открыто говорить о чувствах дает им отличный жизненный навык.
4. Профилактика заболеваний
Регулярные медицинские осмотры и вакцинация помогают предотвратить многие инфекционные болезни.
Делайте прививки строго по графику. Это безопасно и формирует специфический иммунитет.
Посещайте педиатра и профильных специалистов для своевременного выявления заболеваний и отклонений в развитии.
Обучайте детей основам личной гигиены - регулярному мытью рук, чистке зубов и заботе о своем теле.
5. Создание безопасной среды
Создание безопасной среды для ребенка - это еще один важный аспект сохранения его здоровья. Безопасность включает в себя как физическую защиту, так и защиту от негативного влияния окружающей среды.
Убедитесь, что опасные предметы (острые предметы, химикаты, электроприборы) находятся вне досягаемости маленьких детей.
Следите за исправностью спортивных сооружений и оборудования детских площадок, обеспечивайте ребенку качественную защитную экипировку при катании на велосипеде, роликовых коньках и т. п. Не оставляйте детей без надзора.
Обучите детей правилам дорожного движения и безопасному поведению на улице, предпочтительно на личном примере.
Обсуждайте с детьми правила безопасного поведения в интернете и контролируйте их онлайн-активность.
Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».