Воронежский тхэквондист везет бронзу из Италии

В итальянской столице завершился первый этап мировой серии гран-при по паратхэквондо. В весовой категории свыше 80 кг бронзу завоевал представитель Воронежской области Алиасхаб Рамазанов. Спортсмен из-за травмы снялся с турнира перед полуфиналом, в итоге финишировав третьим.

Ранее в этом году Рамазанов победил на международном турнире Turkiye Open. В финале он одолел соперника из Ирака. Теперь же воронежца ждет в Германии.

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