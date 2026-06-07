Один человек погиб, один пострадал в столкновении «Лексуса» с «Жигулями» в Воронеже

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 6 июня у дома № 127 по улице Матросова случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 21:30 «ВАЗ 2106», за рулем которого находился 60-летний мужчина, ехал по улице Матросова со стороны улицы Краснознаменная в направлении улицы Ворошилова. При повороте налево водитель «Жигуленка» не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении «Лексусу РХ350» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате аварии пассажира и водителя отечественной легковушки с телесными повреждениями увезли на «скорой» в больницу. В течение суток автомобилист скончался.

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