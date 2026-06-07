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НовостиОбщество7 июня 2026 11:30

Карантин по бешенству ввели в воронежском селе Поляна

Ограничения будут действовать до 3 сентября
Алексей СЕРГУНИН

В селе Поляна Грибановского района Воронежской области зафиксирован факт бешенства животного. Очаг инфекции обнаружили в одном из домов по улице Школьной.

В результате весь населенный пункт вплоть до 3 сентября признан неблагополучной зоной по данному заболеванию. Подписанный губернатором Александром Гусевы документ размещен на официальном сайте правительства региона.

Традиционно на время действия карантина запрещены лечение, ввоз и вывоз животных, включая отправку на забой, нельзя проводить выставки, ярмарки и торги с животными.

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