Почетному гражданину Воронежа исполнился 101 год

Владимир Михин. Фото из канала в МАКС мэра Воронежа Сергея Петрина.

7 июня 101-й день рождения отметил почетный гражданин Воронежа Владимир Михин. Об этом в своем канале в МАКС сообщил мэр города Сергей Петрин.

Уроженец Тамбовской области участвовал в боях на Орловско-Курской дуге. День Победы он встретил в порту Севастополя. В Воронеже работал на заводе «Электросигнал».

Владимир Степанович награжден орденом Отечественной войны I и II степени, имеет звание «Ветеран труда» и многие другие.

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