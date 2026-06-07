19-летний парень и двое детей погибли на пожаре в Воронежской области

Фото пресс-службы регионального Следкома.

По данным следствия, утром 7 июня при тушении пожара в квартире, расположенной по Парковому проезду в Нововоронеже нашли тела двух мальчиков – шести и десяти лет - без признаков жизни. По предварительным данным, их смерть наступила в результате отравления окисью углерода. Об этом сообщает пресс-служба воронежского Следкома. А их 19-летний брат скончался в больнице.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Выполняются различные действия, направленные на установление всех обстоятельств ЧП. Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.109 и ст. 293 УК РФ (халатность).

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