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НовостиОбщество7 июня 2026 8:11

Почти 40 процентов 65-летних воронежцев продолжают работать

При этом четыре процента пенсионеров сменили профессию
Алексей СЕРГУНИН

По данным аналитиков одного из сервисов бесплатных объявлений, около 60 процентов воронежцев старше 55 лет продолжают трудиться. При этом в возрасте от 55 до 64 лет работают 70 процентов, а среди тех, кто перешагнул 65-летний рубеж, этот показатель снижается до 39 процентов.

Люди старшего поколения не против смены профессии. Ее уже освоили четыре процента респондентов, 12 процентов настроены поменять вид деятельности, а еще 31 процент рассмотрят такой вариант, если наткнутся на привлекательные условия.

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