Почти 40 процентов 65-летних воронежцев продолжают работать

По данным аналитиков одного из сервисов бесплатных объявлений, около 60 процентов воронежцев старше 55 лет продолжают трудиться. При этом в возрасте от 55 до 64 лет работают 70 процентов, а среди тех, кто перешагнул 65-летний рубеж, этот показатель снижается до 39 процентов.

Люди старшего поколения не против смены профессии. Ее уже освоили четыре процента респондентов, 12 процентов настроены поменять вид деятельности, а еще 31 процент рассмотрят такой вариант, если наткнутся на привлекательные условия.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона