За рубль в Воронежской области продают объект культурного наследия

Комплекс высшего начального училища, расположенный в Нижнедевицке, продают за один рубль. Об этом сообщает пресс-служба воронежского минкульта.

Двухэтажное здание постройки начала XX века в стиле модерн площадью 1032,9 «квадрата» является объектом культурного наследия. Стартовая цена всего 1 рубль. Если минимальный шаг повышения цены составляет 496 765, 48 рубля, то сумма задатка – 1 987 061, 91 рубля.

Земельный участок, на котором располагается училище, власти отдадут в аренду за один рубль в год. Прием заявок на участие в электронном конкурсе завершится 2 июля 2026 года.

Важная деталь – собственнику придется разработать научно-проектную документацию по реставрации здания (за два года), и обновить его – за пять лет.

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