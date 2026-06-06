В Центральном парке Воронежа появился мини-зоопарк

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже появился второй зоопарк - в мини-формате. Объект «Пушистое братство» открылся в Центральном парке. Пока зооуголок работает в тестовом режиме.

В «Пушистом братстве» можно увидеть енотов, кроликов, бурундуков и носуху. Но организаторы обещают, что в ближайшее время животных будет больше, просто им нужна постепенная адаптация.

Посетителей просят не кричать на зверей, не пытаться их накормить чипсами, хлебом и конфетами.

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