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НовостиОбщество6 июня 2026 13:11

83-летний воронежец добился звания «Ветеран труда» через суд

Восстановить справедливость удалось благодаря прокуратуре
Ярослав ИВАНОВ
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83-летнему воронежцу удалось восстановить свои права только через суд. Пенсионер пожаловался в прокуратуру, что не смог получить звание «Ветеран труда». Мужчине отказали из-за несоответствия отчества в правоустанавливающих документах из-за допущенной ошибки.

- Прокуратура Советского района провела проверка по обращению жителя Воронежа и помогла в судебном порядке устранить нарушение. За пенсионером признали право на присвоение звания «Ветеран труда». Мужчина сможет воспользоваться положенными льготами, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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