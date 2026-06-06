Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 8 июня

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже продолжается подготовка теплосетей и котельных к новому отопительному сезону. Коммунальщики занимаются профилактикой и плановым ремонтом оборудования, для которых требуется отключение горячей воды.

Сохраняйте список улиц, где на неделе с 8 июня жильцам придется включать водонагреватели.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

С 8 по 21 июня

ул. Артамонова, 34б, 38б, 12, 12а.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

С 8 по 11 июня

ул. Ленинградская, 55а;

ул. Героев Стратосферы, 1;

Ленинский пр., 10а.

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

С 8 июня по 19 июня

ул. 9 Января, 170, 304а, 304б.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 8 по 19 июня

ул. Космонавтов, 23в, 23в/1

ул. Семилукская, 16/1, 16/5, 16/6, 16/7, 175.

С 9 по 18 июня

ул. Тепличная, 6а, 6в, 8б.

ул. Шибилкина, 1, 3, 9.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 10 по 19 июня

ул. Ломоносова, 114/г, 114/24, 114/25, 114/26, 114/27, 114/31, 114/32, 114/33, 114/35, 114/19.