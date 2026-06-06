Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 8 июня

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП
В Воронеже продолжается подготовка теплосетей и котельных к новому отопительному сезону. Коммунальщики занимаются профилактикой и плановым ремонтом оборудования, для которых требуется отключение горячей воды.
Сохраняйте список улиц, где на неделе с 8 июня жильцам придется включать водонагреватели.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
С 8 по 21 июня
ул. Артамонова, 34б, 38б, 12, 12а.
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
С 8 по 11 июня
ул. Ленинградская, 55а;
ул. Героев Стратосферы, 1;
Ленинский пр., 10а.
КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН
С 8 июня по 19 июня
ул. 9 Января, 170, 304а, 304б.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 8 по 19 июня
ул. Космонавтов, 23в, 23в/1
ул. Семилукская, 16/1, 16/5, 16/6, 16/7, 175.
С 9 по 18 июня
ул. Тепличная, 6а, 6в, 8б.
ул. Шибилкина, 1, 3, 9.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 10 по 19 июня
ул. Ломоносова, 114/г, 114/24, 114/25, 114/26, 114/27, 114/31, 114/32, 114/33, 114/35, 114/19.