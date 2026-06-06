В Воронеже автобус №51 вернется на проспект Революции

схема

Маршрутка №51 не будет ездить по улицам Фридриха Энгельса и Никитинской: теперь она вернется на проспект Революции. Нововведения связаны с переходом автобусов с малого класса на средний. Маршрут будет скорректирован с 8 июня, сообщили в мэрии Воронежа.

Теперь автобусы проследуют от остановки «Улица Острогожская» по улицам Острогожской, Краснознаменной, Челюскинцев, Моисеева, Кирова, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, улицам Ленина, Урицкого, Транспортной, 45-й Стрелковой Дивизии, Шишкова, Московскому проспекту и улице Академика Конопатова.

В обратном направлении - от остановки «Улица Академика Конопатова» по улицам Академика Конопатова, Козо-Полянского, Ломоносова, Московскому проспекту, улицам Шишкова, 45-й Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, проспекту Революции, площади Ленина, улицам Кирова, Моисеева, Челюскинцев, Краснознаменной, Острогожской.