Воронежцы могут проголосовать за один из 11 объектов благоустройства

Фото мэрии Воронежа

Начинается лето – сезон прогулок на свежем воздухе, по набережным, парками скверам. Это время, когда семьи больше времени проводят с детьми. Летом Воронеж преображается, расцветает сотнями клумб и цветников. Появляются новые объекты благоустройства, центры притяжения горожан. И воронежцы могут реально повлиять на процесс преображения города.

- Вы наверняка знаете, что продолжается голосование за объекты благоустройства и территорий с детскими площадками, фонтанами, уютными уголками может стать больше?- обратился к горожанам мэр Сергей Петрин в мессенджере МАХ. – В этом году в Воронеже на выбор представлены 11 общественных пространств.

Вот эти объекты:

- сквер имени Виталия Злотникова;

- «Ратный»;

- «Свадебный»;

- «Авиаторов»;

- «Петровский»;

- «Надежда»;

- «Рыбка»;

- «Совёнок»;

- «Ворошилова»;

- бульвар Героев Сталинграда;

- территория около дворца спорта «Юбилейный».

Каждый горожанин может проголосовать за один из этих объектов и повлиять на преображение Воронежа. После подведения итогов победивший объект ждет преобразование. Оно пройдет в 2027 году.

Как принять участие в голосовании? Сделать это можно с помощью компьютера или телефона. Откройте на устройстве сайт, нажмите кнопку «Войти через Госуслуги» и авторизуйтесь. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись.

Затем выберите город Воронеж и просмотрите список предлагаемых территорий.

Выберете понравившийся объект и нажмите кнопку «Проголосовать». Подтвердите выбор.

Важен каждый голос!