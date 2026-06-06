Воронежцев предупредили о задержке поездов и электричек 6 июня

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6 июня возможны кратковременные задержки пригородных и пассажирских поездов в Воронежской области, сообщили в ЮВЖД. Причина - плановые ремонтно-технические работы на железной дороге на участке Отрожка - Лиски.

Воронежцам необходимо учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

Актуальную информацию о расписании движения поездов можно получить по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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