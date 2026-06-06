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НовостиОбщество6 июня 2026 6:09

6 часов провела Воронежская область в зоне налета беспилотников 6 июня

Беспилотную опасность в регионе объявили незадолго до полуночи
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 6 июня вражеские беспилотники атаковали Россошанский район Воронежской области: сирены разбудили жителей незадолго до полуночи, тревогу в Россоши сняли в 0.30.

Отбой беспилотной опасности объявили в регионе в шесть утра - угроза продлилась шесть часов с небольшим. О происшествиях власти не сообщают.

Накануне ночью в Воронежской области сбили три беспилотника.

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