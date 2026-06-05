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НовостиОбщество5 июня 2026 17:46

Воронежского выпускника удалили с ЕГЭ по русскому языку из-за шпаргалки

Это единственное нарушение, зафиксированное в регионе во время экзамена 4 июня
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области один из выпускников был удален с Единого государственного экзамена по русскому языку за использование шпаргалки. Инцидент произошел в четверг, 4 июня, сообщили в региональном министерстве образования.

Нарушение зафиксировали в одном из пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в области. По данным ведомства, других подобных случаев на ЕГЭ по русскому в регионе не выявлено.

Ранее стало известно, что в школе №57 одной из выпускниц внезапно стало плохо прямо во время экзамена. Выяснилось, что девушка перенесла две серьезные операции до испытаний. Ее напоили чаем и она продолжила сдавать ЕГЭ.