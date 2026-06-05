Воронежский боец освобожден из украинского плена во время обмена

Фото из архива КП

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что сегодня, 5 июня, в ходе обмена пленными на родину удалось вернуть живым военнослужащего из нашего региона.

Освобожденному бойцу 44 года, он родом из Лискинского района. По словам главы региона, сейчас его самочувствие оценивается как удовлетворительное — угрозы жизни нет.

Александр Гусев также добавил, что работа по возвращению наших военных из плена продолжается. Губернатор выразил благодарность уполномоченным по правам человека (федеральному и воронежскому), а также сотрудникам фонда «Защитники Отечества» за содействие.