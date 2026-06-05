В Воронеже вступил в силу приговор банде «обнальщиков», проведших через счета 12 млрд рублей

Фото из архива КП

Воронежский облсуд оставил в силе приговор участникам преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.

Как установило следствие, с 2010 по 2017 год организатор Михаил Скоркин и его подельники «обналичивали» средства через сеть подконтрольных фирм-однодневок в Воронеже и области. Общий оборот составил более 12 млрд рублей, доход ОПС — не менее 338 млн рублей.

Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил представление прокурора, изменив приговор райсуда. Организатор и семеро активных участников признаны виновными по ст. 210 (создание ОПС) и ст. 172 (незаконная банковская деятельность), а организатор — еще и по ст. 174.1 (легализация). С учетом поправок осужденные получили от 5 до 14 лет колонии, а также штрафы до 800 тыс. рублей и ограничение свободы.