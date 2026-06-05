Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2026 16:06

Под Воронежем после ремонта открыли мост через Ведугу

Объект в Семилукском муниципальном районе капитально обновили
Евгения ФРОЛОВА
Фото - пресс-служба правительства Воронежской области

Фото - пресс-служба правительства Воронежской области

В Семилукском районе досрочно завершили капитальный ремонт моста через реку Ведугу. 5 июня движение по переправе официально открыли.

Сооружение, введенное в эксплуатацию еще в 1979 году, эксплуатировалось практически полвека, хотя изначально было рассчитано на 30–40 лет службы. За прошедшие десятилетия нагрузки на мост кардинально изменились: на смену старой технике и устаревшим инженерным решениям пришли современные реалии, требующие повышенной надежности конструкций.

Ремонт переправы стартовал в мае 2025 года. Подрядчики уложились в сжатые сроки, завершив работы раньше запланированного. На капитальный ремонт объекта из бюджета было направлено более 700 миллионов рублей.

Торжественное открытие собрало местных жителей — праздник объединил село Ендовище и город Семилуки. По традиции, первой по обновленному мосту проехала спецтехника, после чего движение запустили для обычного транспорта.