Семья погибшего от удара током энергетика получит 1,9 млн рублей от «Воронежэнерго»

Фото из архива КП

Прокуратура Терновского района провела проверку по обращению супруги погибшего работника филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго». Об этом 5 июня

Установлено, что мужчина работал электромонтером по эксплуатации распределительных сетей. Трагедия произошла в октябре 2025 года: при проведении работ на территории одного из перерабатывающих предприятий он был смертельно поражен электрическим током.

В защиту прав вдовы и ее несовершеннолетнего сына, который является инвалидом, прокуратура района направила в суд исковое заявление о компенсации морального вреда работодателем. Суд требования удовлетворил. В пользу семьи погибшего будет взыскана компенсация в размере 1 млн 900 тысяч рублей.