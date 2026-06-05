Двое детей пострадали в ДТП с «Хаммером» и ВАЗом на воронежской трассе

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В Грибановском районе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства столкновения легкового автомобиля и крупного внедорожника. Авария произошла сегодня около 11:20 на 440-м километре автодороги Р-298 «Курск — Саратов». Подробности рассказали 5 июня в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 33-летняя женщина за рулем «ВАЗ 211440» при повороте налево не предоставила преимущество автомобилю «Хаммер H2» под управлением 41-летнего жителя областного центра, который двигался во встречном направлении. После этого транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП телесные повреждения получили три пассажира отечественной легковушки: 7-летний мальчик, 6-летняя девочка и 33-летняя женщина. Все они доставлены в медицинское учреждение.

Полиция проводит проверку, устанавливаются точные причины и обстоятельства происшествия.