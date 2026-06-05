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НовостиПроисшествия5 июня 2026 14:30

Жительница Воронежа отдала мошенникам 3,5 млн рублей после звонка курьера из доставки

Пенсионерка переводила деньги с марта по май — аферисты убедили ее продать дом
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Воронеже 64-летняя женщина лишилась более 3,5 млн рублей из-за телефонных мошенников, представившихся курьером доставки цветов. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 5 июня.

Как сообщили в полиции, сначала злоумышленники уведомили пенсионерку о букете, затем заговорили о безопасности денег на карте, а позже уговорили ее продать дом и занять средства у знакомых. Общение с аферистами длилось с марта по май 2026 года, все это время женщина переводила им деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Всего за минувшие сутки в Воронежской области жертвами киберпреступников стали 11 человек, еще у двоих похитили деньги с банковской карты. Общий ущерб превысил 7 млн рублей.

Полиция призывает граждан не доверять телефонным собеседникам, проверять информацию и не совершать сомнительных финансовых операций.