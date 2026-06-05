В Воронежской области к школьнице суд применил воспитательные меры за пособничество аферистам

Фото из архива КП

Каширский районный суд вынес решение в отношении 15-летней местной жительницы. Школьницу признали соучастницей хищения денег у граждан под предлогом трудоустройства. Об этом рассказали в суде 5 июня.

Оказалось, неустановленные лица договорились с девушкой о предоставлении ее банковских карт и реквизитов. Злоумышленники обманом получали персональные данные потерпевших и оформляли на них микрозаймы. Деньги переводились на счета несовершеннолетней. Она оставляла себе 5% от каждой суммы, остальное пересылала подельникам.

В ходе расследования подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Суд освободил ее от уголовной ответственности, применив принудительные меры воспитательного воздействия: предупреждение, ограничение досуга и установление особых требований к поведению.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.