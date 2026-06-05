Воронежца будут судить за диверсию на электроподстанциях по заданию Украины

Фото из архива КП

В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Поворино. Он обвиняется в диверсии, совершенной в составе организованной группы, и прохождении обучения в целях диверсионной деятельности (пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 281 и ст. 281.2 УК РФ). Об этом 5 июня рассказали в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в июне 2025 года мужчина был введен в заблуждение неустановленными лицами в ходе телефонного разговора. Под их влиянием он взял кредиты в нескольких банках и перевел на предоставленные реквизиты не менее 1,1 млн рублей. После этого злоумышленники предложили жителю Поворино поджечь несколько электроподстанций, пообещав вознаграждение.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, региональное управление СК России расследует отдельное уголовное дело по факту противоправных действий сотрудников украинских спецслужб, которые склонили мужчину к совершению преступлений (по пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех причастных лиц.

Следственный комитет РФ предупреждает: за диверсионные и террористические преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ведомство призывает граждан быть бдительными, не поддаваться на провокации и помнить о неотвратимости наказания.