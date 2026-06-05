26-летняя жительница Воронежа ответит в суде за продажу наркотиков

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В Воронеже будут судить 26-летнюю девушку, которая торговала наркотиками. Как сообщили в региональной прокуратуре 5 июня, она входила в состав преступной группы, распространявшей метадон через интернет.

По версии следствия, девушка занималась незаконным бизнесом с марта по апрель текущего года. Ее задержали полицейские при попытке продать очередную партию товара. Во время обыска дома у задержанной нашли множество свертков с запрещенным веществом, готовых к продаже.

Расследование дела уже завершено. Обвинение утверждено, и материалы переданы в Левобережный районный суд Воронежа. Уголовные дела против ее сообщников выделены в отдельное производство.

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