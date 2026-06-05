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НовостиПроисшествия5 июня 2026 12:25

В Воронеже живой нашли 77-летнюю Зинаиду Бездуховую, пропавшую 2 июня

Зинаида Яковлевна исчезла в поселке Участок №26 Таловского района
Анастасия АСТАШОВА
Координатор операции Ольга (позывной «Рори») приняла решение еще раз тщательно исследовать окрестности дома пропавшей

Координатор операции Ольга (позывной «Рори») приняла решение еще раз тщательно исследовать окрестности дома пропавшей

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте..

В Воронежской области нашли 77-летнюю Зинаиду Яковлевну Бездуховую (Попову), пропавшую 2 июня в поселке Участок №26 Таловского района. Женщина найдена живой усилиями волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Историю о том, как велись поиски, добровольцы рассказали 5 июня.

Вечером 3 июня на место прибыли 56 добровольцев из разных городов региона. Как сообщила старшая на месте Ксения (позывной «Митра»), поисковики работали в сложных условиях:

— Особую тревогу вызывало большое количество водоемов в районе поиска, дамбы и заболоченные места. Мы осмотрели лесополосы вдоль дорог и полей, полевые участки и оконтурили озера. Общая протяженность пройденного маршрута составила 192 км.

После первой ночи поисков, не принесшей результата, координатор операции Ольга (позывной «Рори») приняла решение о расширении зоны охвата. По ее словам, было важно еще раз тщательно исследовать окрестности дома пропавшей:

— Так как женщина не была найдена и не поступило никаких новых свидетельств о том, что она могла уехать из населенного пункта, мы решили повторно выехать на место, — пояснила координатор.

Около полудня 5 июня волонтеры получили известие об обнаружении пенсионерки:

— Прилетела радостная новость, что наша пропавшая найдена, жива! — сообщила Ольга.