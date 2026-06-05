В Воронеже живой нашли 77-летнюю Зинаиду Бездуховую, пропавшую 2 июня

Координатор операции Ольга (позывной «Рори») приняла решение еще раз тщательно исследовать окрестности дома пропавшей Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте..

В Воронежской области нашли 77-летнюю Зинаиду Яковлевну Бездуховую (Попову), пропавшую 2 июня в поселке Участок №26 Таловского района. Женщина найдена живой усилиями волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Историю о том, как велись поиски, добровольцы рассказали 5 июня.

Вечером 3 июня на место прибыли 56 добровольцев из разных городов региона. Как сообщила старшая на месте Ксения (позывной «Митра»), поисковики работали в сложных условиях:

— Особую тревогу вызывало большое количество водоемов в районе поиска, дамбы и заболоченные места. Мы осмотрели лесополосы вдоль дорог и полей, полевые участки и оконтурили озера. Общая протяженность пройденного маршрута составила 192 км.

После первой ночи поисков, не принесшей результата, координатор операции Ольга (позывной «Рори») приняла решение о расширении зоны охвата. По ее словам, было важно еще раз тщательно исследовать окрестности дома пропавшей:

— Так как женщина не была найдена и не поступило никаких новых свидетельств о том, что она могла уехать из населенного пункта, мы решили повторно выехать на место, — пояснила координатор.

Около полудня 5 июня волонтеры получили известие об обнаружении пенсионерки:

— Прилетела радостная новость, что наша пропавшая найдена, жива! — сообщила Ольга.