Воронежского предпринимателя признали виновным в мошенничестве с землей в особо крупном размере

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Центральный райсуд вынес приговор в отношении воронежского предпринимателя Нодария Цискарашвили, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили 5 июня в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установлено следствием и судом, бизнесмен действовал через подконтрольных лиц, организовав оформление подложных документов на фактически отсутствующие объекты недвижимости. Эти «объекты» находились на земельном участке, который принадлежал Российской Федерации.

Имея на руках фиктивные документы, бизнесмен зарегистрировал право собственности на несуществующие строения. Это позволило ему заключить договор аренды земельного участка по льготной ставке — без проведения обязательных торгов. Впоследствии права аренды и сами «объекты» были переданы ООО «Л».

В результате противоправных действий государству был причинен имущественный ущерб в размере более 9,6 млн рублей.

Суд назначил Цискарашвили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.