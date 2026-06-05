Суд под Воронежем обязал ЧОП выплатить зарплату охранникам, работавшим без договора

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Бобровский районный суд встал на сторону двух местных жителей, которые не могли получить зарплату от охранного предприятия ООО ЧОП «МЮРИД». Мужчины устроились на работу вахтовым методом в Подмосковье, однако официальный трудовой договор с ними так и не заключили. Истцам пришлось обращаться в суд, чтобы взыскать долги по зарплате, а также получить компенсацию морального вреда. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 5 июня.

По данным суда, в ноябре 2025 года истцы нашли в соцсети объявление о вакансии охранника в городе Мытищи. По телефону им пообещали стабильные выплаты каждые 15 дней. Прибыв на объект, мужчины приступили к обязанностям. Однако, несмотря на добросовестное выполнение всех задач, работодатель так и не выплатил им обещанные деньги, оставив работников без оплаты за весь отработанный период.

Изучив обстоятельства дела, суд подтвердил, что трудовые отношения между охранниками и предприятием действительно существовали. ЧОП обязали официально оформить трудовые договоры с истцами.

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